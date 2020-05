وزیراعظم، صدر مملکت اور آرمی چیف کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سمیت دنیا بھر میں عیدالفطر آج مذہبی جوش وخروش کے ساتھ منائی جاری ہے جس پر وزیراعظم پاکستان عمران خان، صدر مملکت عارف علوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے عید کے پیغام میں اہل کشمیر کو سلام پیش کیا اور کہا کہ عید سعید کے موقع پر خصوصی تہنیتی پیغام اور نیک خواہشات کے ساتھ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی جاری بربریت کا نہایت ہمت و جوان مردی سے سامنا کرنے اور غیرانسانی محاصرے کے دوران صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہنے پر اہل کشمیر کو ہمارا سلام۔

Wishing a special Eid Mubarak to Kashmiris in IOJK, and admiration for their patience and courage during the inhumane lockdown and continuing oppression by Indian Occupation forces.