عید الفطر کے موقع پر شعیب اختر نے اپنے پیغام میں کیا کہا؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے قوم کو عیدالفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے خوشی کے اس موقع پر بھی احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”سب کو بہت بہت عید مبارک۔ یہ عید ویسی نہیں ہے جیسی ہم تمام زندگی مناتے آئے۔ اسے منانے کیلئے چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، برائے مہربانی سماجی فاصلہ ضرور اختیار کریں، گھر پر رہیں اور محفوظ رہیں۔ کورونا وائرس کے متاثرین اور پی کے 8303 کو پیش آنے والے حادثے سے متاثر ہونے والے افراد کیلئے دعا ضرور کریں۔“

Eid Mubarak to everyone. This Eid is not like we have celebrated all our lives. It requires certain protocols, please observe social distancing, stay home & stay safe.

Pray for everyone affected by Covid-19 & ill-fated PK 8303. #EidMubarak #EidUlFitr