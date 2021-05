خطبہ جمعہ کے دوران کعبہ میں منبر پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے نے خود کو امام مہدی قرار دے دیا

مکہ مکرمہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) جمعہ کے روز مسجدِ حرام میں اس وقت ایک شخص نے منبر پر چڑھنے کی کوشش کی جب جمعہ کی نماز کا خطبہ جاری تھا۔

سعودی میڈیا کے مطابق 40 سال کے ایک شخص نے خطبہ جمعہ کے دوران خانہ کعبہ میں منبر پر چڑھنے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر اس کی اس کوشش کو ناکام بنادیا۔

مذکورہ شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزم سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی دماغی صحت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔

*Update on the incident of Attempted Attack on Sheikh Bandar Baleelah*

A Saudi National aged 40, claimed to be the 'Messiah' (Mahdi) during initial interrogation to the Policepic.twitter.com/mFrNu5iUt6