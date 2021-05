انوشکا سے پہلے ویرات کوہلی کس معروف ترین لڑکی کے تعلق میں تھے ،تصاویر وائرل

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی اور اداکارہ انوشکا شرما کی جوڑی کرکٹ اور فلم انڈسٹری کی کامیاب ترین جوڑیوں میں سے ایک ہے۔ ویرات کوہلی 2009ءسے بھارت کی قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے، 2013ءمیں ان کی انوشکا شرما کے ساتھ محبت کی کہانی شروع ہوئی اور 2017ءمیں دونوں کی شادی ہو گئی۔بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ انوشکا سے پہلے ویرات کوہلی برازیل کی ایک ماڈل و اداکارہ کے ساتھ بھی تعلق میں رہے اور اب اس ماڈل اور ویرات کوہلی کی تصاویر ایک بار پھر انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں۔

Photo of Virat Kohli's Girlfriend Izabelle Leite .(Brazilian Model) pic.twitter.com/3VvPNGCn3L

ویب سائٹ ’پنک وِلا‘ کے مطابق برازیل کی اس ماڈل و اداکارہ کا نام ازابیل ہے۔ اس نے بالی ووڈ میں اپنے کیریئر کا آغاز عامر خان کی 2012ءمیں ریلیز ہونے والی فلم ’تلاش‘ سے کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کئی بالی ووڈ اور تیلگو فلموں میں کام کیا۔

virat kohli and izabelle leite.

guys u well kno about her <3 pic.twitter.com/5Afd46FoMZ