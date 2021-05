کورونا ایس او پیز کی خلاف وزری، قومی فاسٹ باؤلر پی ایس ایل سے باہر ہوگئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے باعث کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ باؤلر نسیم شاہ پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل )6 سے باہر ہوگئے ہیں۔

جیو نیوز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی ہدایت کے مطابق کھلاڑیوں کو منتخب شدہ لیبارٹری کی کورونا رپورٹ لیکر ہوٹل پہنچنا تھا۔تاہم نسیم شاہ منتخب شدہ لیبارٹری کی بجائے کسی اور لیبارٹری کی رپورٹ لیکر ہوٹل پہنچے۔جس کے بعد ان کو پی ایس ایل سے باہر کردیا گیا ہے اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم مینجمنٹ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کردیا گیا ہے۔

