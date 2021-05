پاکستان میں تیار ہونے والی کورونا ویکسین کا نام کیا رکھا گیا ہے؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے چین کے تعاون سے مقامی سطح پر کورونا وائرس کی ویکسین تیار کرلی ہے جس کا نام پاک ویک رکھا گیا ہے۔

وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے چینی کمپنی کین سائنو بائیو کی مدد سے پاکستان میں مقامی سطح پر کورونا ویکسین تیار کرنے والی قومی ادارہ صحت کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔

ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق پاک ویک نے انٹرنل کیو اے ٹیسٹنگ کو پاس کرلیا ہے۔ اس ویکسین کی تیاری پاکستان کی سپلائی لائن میں مددگار ثابت ہوگی۔

Congratulations to the NIH Pak team and its leadership for successful fill/finish (from concentrate) of the Cansino vaccine with the help of Cansino Bio Inc. China. The product has passed the rigorous internal QA testing. An imp step to help in our vaccine supply line pic.twitter.com/hrkySTJxPX