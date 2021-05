’ہمیں ہر کرکٹ سیریز کے بعد اپنے جوتوں کو گلو سے جوڑنا پڑتا ہے ‘ زمبابوے کے کھلاڑی نے ٹوئٹ کیا تو معروف کمپنی پوما نے پوری ٹیم کو خوشخبری سنا دی 

ہرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن )زمبابوے کے کرکٹر ریان برل کی جانب سے اپنے جوتے کو گلو سے جوڑنے اور اسپانسر نہ ہونے کا شکوہ کیے جانے کے بعد جوتوں کی مشہور کمپنی ’پوما‘ نے زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے جوتوں کوسپانسر کرنے کا اعلان کردیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ریان برل نے لکھا کہ کیا ہمیں جوتوں کے لیے کوئی سپانسر مل سکتا ہے تاکہ ہمیں ہر سیریز کے بعد اپنے جوتوں کو گلو نہ لگانا پڑے۔

Any chance we can get a sponsor so we don’t have to glue our shoes back after every series ???? @newbalance @NewBalance_SA @NBCricket @ICAssociation pic.twitter.com/HH1hxzPC0m