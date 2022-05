یاسمین راشد سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیوں کر رہی ہیں ؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی تفصیلات سامنے آ گئیں 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے لانگ مارچ میں شرکت کیلئے لاہور پہنچنا شروع کر دیاہے جسے روکنے کیلئے حکومت کی جانب سے راوی کے پل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیاہے جبکہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے ، اس کے علاوہ تحریک انصاف نے کارکنوں اور رہنماﺅں کے گھروں پو چھاپہ مارکارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پولیس نے لاہور کے علاقے گارڈن ٹاﺅن میں رہنما حماد اظہر کے گھر پر چھاپہ ماراہے ، گھر میں یاسمین راشد سمیت دیگر رہنما موجود تھے ، یاسمین راشد نے پارٹی کارکنان کے ساتھ مل کر سڑک پر احتجاج شروع کر دیا اور سڑک کے درمیان میں بیٹھ کر دھرنا دیدیا ۔ یاسمین راشد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور ٹویٹر صارفین حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ۔

تحریک انصاف کا کہناہے کہ اب تک ان کے 73 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیاہے اور چھاپہ مارے جارہے ہیں ، حکومت نے گرفتار کیئے جانے والے کارکنان کو 16 ایم پی او کے قانون کے تحت جیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیاہے ۔

اس کے علاوہ اسلام آباد میں انجم شہزاد تنولی کے گھر پر بھی چھاپہ مارا گیاہے اور فردوس عاشق اعوان کو بھی گرفتارکرنے کیلئے کارروائی کی گئی لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ۔

She is a cancer survivor. Her services during COVID are known to everyone. Sad scenes! pic.twitter.com/SxSjEGDiv3