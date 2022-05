معذور گداگر نے 4 سال پیسے جمع کرکے بیوی کو موٹر سائیکل تحفے میں دے دی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت میں معذور گداگر نے پیسے اکٹھے کر کے بیوی کو موٹر سائیکل تحفے میں دے دی۔

جیو نیوز کے مطابق ان دنوں سوشل میڈیا پر مدھیہ پردیش کے چندواڑہ ضلع سے تعلق رکھنے والا گداگر سنتوش ساہو سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موصوف نے ایک ،ایک پیسہ اکٹھا کرکے اپنی بیوی کو 90 ہزار بھارتی روپے کا ایک موٹر سائیکل تحفے میں دیا ہے۔

#WATCH A beggar, Santosh Kumar Sahu buys a moped motorcycle worth Rs 90,000 for his wife Munni in Chhindwara, MP

Earlier, we had a tricycle. After my wife complained of backache, I got this vehicle for Rs 90,000. We can now go to Seoni, Itarsi, Bhopal, Indore, he says. pic.twitter.com/a72vKheSAB