41 سالہ بغیر جبڑے کے پیدا ہونے والے جوزف کو شکاگو میں اپنی محبت مل گئی

نیویارک (مانیٹر ڈیسک)جوزف جو کے پیدائشی بغیر جبڑے کے پیدا ہوا ،اپنی محبت کی تلاش میںتھا اور بلآخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق شگاکو میںرہنے والے41 سال جوزف جس کی پیدائش اوٹوفیشل سنڈروم کے ساتھ ہوئی،جوزف ولیمزکو ہمیشہ اس کی کمی کی وجہ سے غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا گیا۔وہ بغیر جبڑے کے پیدا ہوا تھا ،غیر معمولی حالت نے اسے بولنے یا منہ سے کھانے کا قابل نہیں چھوڑا۔لیکن جوزف ولیمز جو برسوں سے بیکار محسوس کر رہا تھا اسے اس کی سچی محبت مل ہی گئی۔جوزف بات چیت کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کرتا ہے اور وہ غذائیت کے لیے اپنی فیڈنگ ٹیوب پر منحصر ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی ایسا مل جائے گا جو اس سے محبت کرے اور اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک آدمی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ تاہم، قسمت نے اس کے لئے ایک مختلف منصوبہ بنایا تھا۔

واضح رہے کہ اس نے نیویارک پوسٹ میں بتایا، "ڈیٹنگ کرنا میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میری خود اعتمادی اتنی کم تھی اور میں بے کار محسوس کرتا تھا، لیکن جب میں نے خود پر یقین کرنا شروع کیا اور محسوس کیا کہ میں زیادہ مستحق ہوں، تو میں نے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا،"

جوزف کی وانیا سے پہلی ملاقات 2019 میں ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ "ہم پہلے دوست تھے، لیکن آخر کار ہم نے ڈیٹنگ شروع کی اور محبت ہو گئی،"

Joseph Williams, 41, from Chicago, was born with an extraordinarily rare condition called otofacial facial syndrome which left him without a jaw. The welder said people have run away from him in fear but he hasn’t let his condition hold him back from anything in life. pic.twitter.com/YA2WlGA7V0