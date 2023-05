شاہ رخ خان نے کینسر مریضہ کی آخری خواہش پوری کردی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے کینسر کی آخری سٹیج میں مبتلا اپنی ایک مداح خاتون کی آخری خواہش پوری کردی۔

ٹویٹر پر کئی دنوں سے ایک پوسٹ وائرل تھی میں ایک لڑکی پریا نے بتایا کہ کینسر میں مبتلا ان کی والدہ شوانی چکرورتی کی آخری خواہش ہے کہ وہ سپر سٹار شاہ رخ خان سے ملاقات کریں۔شاہ رخ خان نے کینسر کی مریضہ کی آخری خواہش پوری کردی ہے اور انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے شوانی سے چالیس منٹ تک گفتگو کی ہے۔

