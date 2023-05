"میں شہزادہ ولیم کیساتھ ڈیٹ پر جانا چاہوں گی", پریانکا کے پرانے انٹرویو کی ویڈیو وائرل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)عالمی شہرت یافتہ بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا اپنی ایمیزون سیریز ’سیٹاڈیل‘ میں پرنسز آف ویلز کیتھرین مڈلٹن کی توہین کرنے پر آج کل شدید تنقید کی زد میں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے پریانکا چوپڑا پر الزام ہے کہ" اُنہوں نے اپنی دوست میگھن مارکل کے کہنے پر ویب سیریز میں کیٹ مڈلٹن کے بارے میں توہین آمیز انداز میں بات کی۔"حال ہی میں کیٹ مڈلٹن کے حامیوں کو پریانکا چوپڑا کے ایک پرانے انٹرویو کی ویڈیو ملی ہے جس میں اداکارہ شہزادہ ولیم کے بارے میں بہت پیار سے بات کرتے نظر آرہی ہیں۔

پریانکا چوپڑا کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے پرانے انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے کہ"میں شہزادہ ولیم کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہوں گی کیونکہ مجھے یہ جاننا ہے کہ 23 سال کی عمر میں رائلٹی کیسی ہوتی ہے"۔

Ooooh ok!!! NOW it makes sense why priyanka Chopra hates Catherine so much???? Prince William was her ideal date????????Goodness I see why Meghan and her are friends. Both wanred William but Catherine has him???? pic.twitter.com/SaCTCriYSo