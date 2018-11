معروف ہدایت کار پر جنسی ہراسانی کا الزام لگانے والی اداکارہ نے گھٹنے ٹیک دیئے، ایسا فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو بھی بے حد حیرت ہوگی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے نامور ہدایت کار سبھاش گھائے پر جنسی ہراساں کا الزام لگانے والی ٹیلی ویژن اداکارہ نے ان کے خلاف درج کی گئی درخواست سے دستبردار ہونے فیصلہ کرلیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق ٹیلی ویژن اداکارہ نے کہا کہ ان پر اپنی بیمار والدہ اور خاندان کی ذمہ داری ہے، تاہم جب سے انہوں نے سبھاش گھائے پر الزام عائد کیا ہے اس کے بعد سے ان کی والدہ خاصی پریشان ہیں۔جبکہ اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ ان کی سبھاش گھائے پر لگائے الزامات کے بعد سے جس طرح ان کے معاملے سے نمٹا گیا، اس سے وہ بہت مایوس ہوئیں۔اداکارہ کے مطابق ’میں نے ممبئی پولیس کا آگاہ کردیا ہے کہ میں سبھاش گھائے کے خلاف درخ کی درخواست سے دستبردار ہورہی ہوں، مجھے اپنے خاندان اور اپنی بیمار والدہ کا خیال رکھنا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پر انصاف حاصل کرنے کے لیے میں ادھر سے ادھر پھر سکوں‘۔

اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اداکارہ نے مزید کہا کہ ’لوگ می ٹو مہم کا مذاق بنا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، پولس اہلکار صرف ایف آئی آر درج کرنے میں مصروف ہیں، تو پھر اس پوری مہم کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ پولیس مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا میں ایف آئی آر درج کرانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے انصاف پانے کے لیے مزید آگے جانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، میں اور سبھاش گھائے بہت اچھے دوست تھے لیکن انہوں نے سب تناہ کردیا، میں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں سب سے تھک چکی ہوں، اس لیے اپنی درخواست سے دستبردار ہورہی ہوں‘۔انڈین ایکسپریس کی اس رپورٹ میں اداکارہ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔

Actor Kate Sharma files police complaint against filmmaker Subhash Ghai; says, 'he called me at his house on August 6. 5-6 ppl were present there,he asked me to give him massage.I massaged him&went to wash my hands,he followed me, called me to his room to talk & tried to kiss me' pic.twitter.com/TiJm9EADCy