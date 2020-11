شاہد آفریدی نے کولمبو کی فلائٹ مِس کردی، اب کیا ہوگا؟

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور لنکا پریمیئر لیگ کی فرنچائز گال گلیڈی ایٹرز کے کپتان شاہد آفریدی نے سری لنکا کی فلائٹ مِس کردی۔فلائٹ مس ہونے کے باعث شاہد آفریدی لنکا پریمیئر لیگ کے 2 میچز میں شرکت نہیں کرسکیں گے۔

Missed my flight to Colombo today morning ????

Nothing to worry, I'll be reaching soon to take part in the LPL for Galle Gladiators. Look forward to joining my teammates