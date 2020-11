شنیرا اکرم ایک بار پھر پاکستانیوں سے ناراض لیکن وجہ کیا بنی؟

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ اور سماجی کارکن شنیرا اکرم ایک بار پھر پاکستانیوں سے ناراض نظر آرہی ہیں۔شنیرا اپنے حالیہ پیغام میں گاڑی سے باہر کچرا پھینکنے اور صفائی کا خیال نہ رکھنے والوں پر برہم دکھائی دیں اور کہا کہ گاڑی سے باہر کچرا کہیں بھی پھینک دینا آپ کو کاہل، گندا، غیر مہذب بناتا ہے۔

Throwing rubbish out your car window not only makes you a lazy, dirty, inconsiderate person, it shows you are someone who has absolutely no respect for your country or anyone in it!