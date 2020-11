مندر میں بوس و کنار کے مناظر فلما دیئے گئے، پولیس کو شکایت

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک بھارت ریاست نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ نیٹ فلیکس کی سیزیز " اے سوٹیبل بوائے " میں ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے کے درمیان مندر میں بوس کنار دکھایا گیا، اس کی تفتیش کریں ۔

مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتھم مشرا نے کہا ہے کہ یہ انتہائی قابل اعتراض منظر ہے جس نے ایک خاص مذہب کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ، میں نے پولیس کو ہدایت کی کہ متنازعہ مواد کا جائزہ لیا جائے کہ پروڈیوسز ، ڈائریکٹر کیخلاف کیا قانونی کارروائی ہوسکتی ہے جن کی فلم نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ۔

بی جے پی یوتھ ونگ کے رہنما گورو تواری نے کہا کہ نیٹ فلیکس کیخلاف ایک الگ شکایت درج کروائی اور دھمکی دی کہ اگر سیریز پلیٹ فارم سے نہ ہٹائی گئی تو احتجاج کریں گے ۔

Netflix new web series 'A suitable boy' trying to trapping both hindu boys & girls into love and moving them away from dharma.

Earlier they lured H girls now they are trying for boys as well.#BoycottNetflix pic.twitter.com/LcQFlMavZL