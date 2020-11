کولمبو کی فلائٹ مس کرنے والے شاہد خان آفریدی اس وقت کہاں ہیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لنکا پریمیر لیگ (ایل پی ایل) میں شرکت کیلئے کولمبو جانے والی فلائٹ مس کرنے والے شاہد خان آفریدی بالآخر طیارے میں سوار ہو کر سری لنکا کی جانب رواں دواں ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے اور ایک بہترین ٹورنامنٹ کے منتظر ہیں۔

تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور لنکا پریمیر لیگ کی فرنچائز گال گلیڈی ایٹرز کے کپتان شاہد آفریدی نے سری لنکا کی فلائٹ مس کر دی جس کی خبر انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں دی، شاہد آفریدی نے بتایا کہ میں نے سری لنکا کی فلائٹ مس کردی ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میں لنکا پریمئر لیگ میں جلد ہی اپنی ٹیم کی قیادت کروں گا۔انہوں نے یہ بھی کہا ک جلد سری لنکا پہنچ کر اپنی ٹیم کو جوائن کرلوں گا۔شاہد آفریدی کو سری لنکا پہنچنے کے بعد 3 دن قرنطینہ میں گزارنا ہوں گے۔

Nothing to worry, I'll be reaching soon to take part in the LPL for Galle Gladiators. Look forward to joining my teammates

شاہد خان آفریدی نے اپنے تازہ ترین بیان میں تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ” اللہ کا شکر ہے کہ میں وقت پر فلائٹ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اب کولمبو کی جانب رواں دواں ہوں اور پھر ہمبونٹوٹا پہنچ کر ایل پی ایل کھیلنے کیلئے گال گلیڈی ایٹرز کو جوائن کروں گا، میں ایک بہترین ٹورنامنٹ کا منتظر ہوں۔“

Thank God I was able to take the flight in time and now I'm on way way to Colombo and then Hambantota to join Galle Gladiators for the LPL ???? Look forward to an exciting tournament pic.twitter.com/8vSyqtDrC3