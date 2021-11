نئی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ، رضوان کی ایک درجہ ترقی، بابر کا بدستور پہلا نمبر

دبئی (ویب ڈیسک) پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کے بعد آئی سی سی نے کھلاڑیوں کی نئی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ جاری کر دی ہے۔

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی پلیئرز رینکنگ کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کی پہلی پوزیشن برقرار ہے تاہم ان کے ریٹنگ پوائنٹس 839 سے کم ہو کر809 ہو گئے ہیں۔

کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ کے مطابق انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان 805 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ جنوبی افریقا کے ایڈن مارکرم کی تیسری پوزیشن بھی برقرار ہے۔

↗️ Rizwan, Rahul move up one spot

↗️ Guptill back in top 10

Some notable changes in this week's @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings ????

