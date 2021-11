Sandbox کے ساتھ شراکت داری کے بعد Adidas کی میٹا ورس میں انٹری ، Adidasکی ایک ٹوئٹ نے SAND کی قیمت میں 25فیصد اضافہ کردیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )میٹاورس پلیٹ فارم دی سینڈ باکس کا ٹوکن(SAND) سپورٹس مصنوعات بنانے والی معروف کمپنی Adidas کی شراکت داری کے بعد 25 فیصد بڑھ گیا۔

کرپٹو کرنسی سے متعلق نیوز ویب سائٹ کوائن ڈیسک کے مطابق جرمن کمپنی Adidas کی جانب سے بلاک چین بیسڈ ور چوئل ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰورلڈ (Sandbox)کے ساتھ شراکت پر مبنی ایک ٹوئٹ کے بعد کرپٹو کرنسی SANDکی قیمت میں 25فیصد اضافہ دیکھا گیا ۔Adidas نے گزشتہ روز Sandbox کے ساتھ مل کر ’adiVerse‘بنانے کا فیصلہ کیا ۔Adidasنے Sandboxکے میٹاورس میں زمین بھی خریدی ہے۔ٹوکن نے انتہائی متوقع پلے ٹو ارن میٹاورس ایونٹ، دی سینڈ باکس الفا سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جو 29 نومبر سے 30 دسمبر تک تین ہفتوں کے لیے شیڈول ہے۔واضح رہے کہ فیس بک کی میٹا کے طور پر ری برانڈنگ کے بعد سے SAND نے 600% سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔

