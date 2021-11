ملک میں گیس کا بڑھتا ہوا بحران ، شہباز شریف نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ ن کے صدرشہباز شریف نے کہا ہے کہ گیس بحران سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی)کس طرح ملک چلا رہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہاکہ ایک بحران کے بعد دوسرا بحران جنم لے رہا ہے،گورننس بہت پیچھے جبکہ عوام کو ہر بحران کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا،بحرانوں سے نمٹنے کے بجائے میڈیا پر کھیل کھیلا جا رہا ہے،بروقت فیصلے نہ کریں تو بحران ہی جنم لیں گے۔

The gas crisis is another example of how PTI regime is mismanging the country leading to one crisis after the other. Governance takes a backseat & people are sure to suffer when all you care for is the optics and media theatrics instead of policy deliberations & timely decisions.