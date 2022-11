معروف ٹی وی میزبان ٹونی نوید رشید انتقال کر گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کے معروف میزبان،گلوکار اور اداکار ٹونی نوید راشد دل کا دورہ پڑنے سےبدھ کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔

تفصیلا ت کے مطابق اداکار ٹونی نوید راشد کئی برسوں سے پاکستانی شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ ٹونی راشد لالی ووڈ انڈسٹری کے میزبان، فوٹوگرافر اور اداکار کے ساتھ ساتھ گلوکار بھی تھے ۔ وہ لالی ووڈ کے انسائیکلوپیڈیا کے طور پر جانے جاتے تھے کیونکہ انہیں پاکستانی سنیما کے بارے میں تقریباً ہر چیز معلوم تھی ۔ٹونی رشید اداکارہ نادیہ خان اور اداکار مشی خان کے قریبی دوست بھی تھے۔ٹونی رشید کے اچانک انتقال کی خبر پر شوبز انڈسٹری نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جس کا سلسلہ جاری ہے ۔

اداکارہ مشی خان نے ٹونی رشید کے اچانک انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کی ۔اداکارہ مشی خان نے ٹونی راشد کے ساتھ اپنی پرانی یادوں اور خوبصورت لمحوں کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ" ٹونی 28 سال سے میرے دوست رہے ہیں ۔ وہ ایک ہیرا تھے اور ہماری کیمسٹری بہترین تھی۔ ان جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آرہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں".

Can you believe? Life is so unpredictable!

Famous TV presenter and content creator #TonyNavaidRashid has been passed away ???? pic.twitter.com/un6hByC13D