ڈوین جانسن اور گائے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

کیلیفورنیا(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہالی ووڈ اداکار اور سابق مشہور ریسلر ڈوین جانسن (دی راک) اور ایک گائے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہورہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق 23 نومبر کو سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ سے ڈوین جانسن اور ایک گائے کی آنکھ اوپر کرنے کے انداز میں مماثلت کی ویڈیو شیئر کی گئی تھی۔رپورٹس کے مطابق یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیزی سے وائرل ہو ئی کہ ہالی ووڈ اداکار تک بھی پہنچ گئی ۔

Who did it better? pic.twitter.com/m57XOzjhAw

ڈوین جانسن نےسماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "ٹھیک ہے، میں اپنی گائے دوست سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا"۔ہالی ووڈ اداکار نے اپنی پوسٹ کے ساتھ ہنسنے اور تالیاں بجانے کے ایموجیز بھی استعما ل کیے۔

Ok, I was not expecting that from my moo cow friend ???? ???????????????????????????????? https://t.co/gH73OBYSfR