سٹیج فور کے کینسر کو شکست دینے والی 6 سالہ بچی کے والد نے ایسی پوسٹ کردی کہ آپ بھی جذباتی ہوجائیں

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک باپ اور بیٹی میں ایک خاص قربت ہوتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ۔ ایک والد کی طرف سے پوسٹ کی گئی ایک حالیہ تصویر جس نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ وجاہت علی نامی ایک ٹوئٹر صارف نے اپنی کینسر سے بچ جانے والی بیٹی کی تصویر پوسٹ کی اور بتایا کہ کس طرح ان کی بیٹی نے کینسر کا مقابلہ کیا اور بالآخر اسے شکست دے دی۔

وجاہت علی نے لکھا 'تھینکس گیونگ سے پہلے اس ڈوبتے ہوئے جہنم کے منظر میں کچھ مٹھاس ہے۔ یہ ہیں میری بیٹی کے خوبصورت بال۔ تین سال پہلے، اس نے سٹیج 4 کے کینسر کی کیموتھراپی کے دوران یہ سب کچھ کھو دیا تھا۔ آج، وہ چھ سال کی ہے اور کینسر سے پاک ہے، اور وہ ابھی اپنی ایم ایم اے کلاس سے واپس آئی ہے۔ اپنے پیاروں اور زندگی سے لطف اندوز ہوں۔'

اس پوسٹ پر انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے کینسر کا مقابلہ کرنے والی بہادر بچی کی خوب تحسین کی جا رہی ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ حیرت انگیز! ہے، میری نواسی بھی اسی چیز سے گزری ۔ تقریباً دو سال کے علاج کے بعد، وہ 19 اکتوبر کو اپنی تیسری سالگرہ سے 9 دن پہلے فوت ہوگئی، جب میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں جو اس سے گزرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔

ایک اور فالور نے تبصرہ کیا 'اچھی صحت سب سے اہم ہے! آپ کی چھوٹی بچی کی صحت یابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ صحت اور محبت زندگی میں سب سے اہم چیزیں ہیں۔ باقی سب کچھ صرف اضافی ہے۔ '

Here's sweetnes on this sinking hellscape ahead of #Thanksgiving. Here's my daughter's beautiful hair. 3 years ago she lost it all while undergoing chemotherapy for Stage 4 cancer. Today, she's 6, cancer-free, & just came back from her MMA class. Enjoy your loved ones & life :) pic.twitter.com/u3mQFOJQWr