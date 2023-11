رونالڈو کا ڈائٹ پلان ناسا نے ترتیب دیا ہے ? رمیز راجا کے دعوے پر نئی بحث چھڑ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجا کے دعوے کہ رونالڈو کا ڈائٹ پلان ناسا نے ترتیب دیا ہے، نےسوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کےمطابق ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجا کا کہنا تھا کہ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا ڈائٹ پلان ناسا کے ماہرین نے تیار کیا ہے ، ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔

Christiano Ronaldo's diet plan gets prepared by NASA Scientists says former PCB Chairman Ramiz Raja



