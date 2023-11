آج اسٹیبلشمنٹ الجھن میں، گنجلک سیاست کی گتھیاں کیسے سلجھائے، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟’’جو نظر آتا ہے لب پر آ سکتا نہیں‘‘:حفیظ اللہ نیازی پر خطر سیاسی مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا

آج اسٹیبلشمنٹ الجھن میں، گنجلک سیاست کی گتھیاں کیسے سلجھائے، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟’’جو نظر آتا ہے لب پر آ سکتا نہیں‘‘:حفیظ اللہ نیازی پر خطر سیاسی مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا آج اسٹیبلشمنٹ الجھن میں، گنجلک سیاست کی گتھیاں کیسے سلجھائے، کیا نکلنے کا ...

لاہور ( خصوصی رپورٹ )آج اسٹیبلشمنٹ الجھن میں، گنجلک سیاست کی گتھیاں کیسے سلجھائے، مملکت دلدل میں دھنس چکی ہے، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی ارادہ بھی ہے؟ میری مایوسی کہ ’’جو نظر آتا ہے لب پر آ سکتا نہیں‘‘۔ ہمارے ہاں دلچسپ صورتحال کہ سیاسی عدم استحکام باقاعدہ ہوم ورک اور ایجنڈا کےمطابق سر انجام پاتا رہا۔سینئر تجزیہ کار و کالم نگار حفیظ اللہ نیازی پر خطر سیاسی مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا ۔

"جنگ " میں شائع ہونیوالے اپنے کالم بعنوان "زہر آلود بیج، زہریلا پھل" میں حفیظ اللہ نیازی نے لکھا ہے کہ وطنِ عزیز کے پُر خطر مستقبل بارے انجانے خوف، وسوسے، خدشات گھائل کر چکے ہیں۔ہر طاقتور اپنی ذات کا ایجنڈا، کمالِ بے نیازی اور فراخدلی سے ملک و قوم کا ایجنڈا سمجھ بیٹھتا ہے۔2011ء سے شروع پراگندہ کھیل، 2014ء وہ بدقسمت سال جب عملی جامہ پہنانے کیلئے بغیر کسی وجہ ’’سیاست نہیں ریاست بچاؤ‘‘ کا مذموم ایجنڈا سامنے لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی ایک ٹولی نے مملکت سے ایک بار پھر ویڈیو گیم کھیلنے کی ٹھانی۔ ہمارے ہاں دلچسپ صورتحال کہ سیاسی عدم استحکام باقاعدہ ہوم ورک اور ایجنڈا کےمطابق سر انجام پاتا رہا۔ میجر جنرل خادم راجہ (STRANGER IN MY OWN COUNTRY) میں رقم طراز، ’’مشرقی پاکستان کے اندر افراط و تفریط، فساد لڑائی چند جنگجو (HAWKS) جرنیلوں کی باقاعدہ سوچ اور احکامات کی مطابق تھی۔ میجر جنرل خادم راجہ نے جو کچھ 1970ءکے حالات بارے لکھا، من و عن آج کے حالات کی عکاسی ہے۔ ایک اور مثال حاضر، 1980ءتک کراچی کی سیاست قومی جماعتوں کے قبضے میں تھی۔ جماعت اسلامی اردو اسپیکنگ میں بہت مقبول اور پہلی ترجیح تھی۔1979/83کے بلدیاتی الیکشن جماعت اسلامی نے طمطراق سے جیتے۔ یہ صورتحال ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ الطاف حسین کی صورت میں ایک فاشسٹ کو پروموٹ کیا جو مہاجرحقوق کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ 1985ءتا 2015ءکراچی حیدر آباد پر ایک قیامت برپا رہی، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، بوری بند لاشیں، بھتہ، ڈاکہ، زور زبردستی معمول تھا۔ کراچی کو ہانگ کانگ کی طرز پر پاکستان سے علیٰحدہ کرنے کی تگ و دو شروع ہو گئی۔ امریکی اسلحہ کراچی میں گھر گھر پہنچ چکا تھا۔ بندہ پنجاب سے کراچی جاتے ڈرتا تھا۔جب بھی الیکشن ہوئے زور زبردستی، مرضی کے نتائج لئے۔ لگتا تھا شیخ مجیب الرحمن کی بد روح پھر سے کراچی حیدرآباد کو اپنی آماجگاہ بنا چکی ہے۔ الطاف حسین کے 30 سال آج بھی وطن کیلئے ایک بھیانک خواب ہیں۔

اپنے کالم میں حفیظ اللہ نیازی نے مزید لکھا کہ بِعینہ انہی خطوط پر پروجیکٹ عمران خان استوار کیا گیا۔ مارشل لاء کے بغیر جنرل پاشا، جنرل ظہیر السلام، جنرل فیض حمید ریاستِ پاکستان کے ہر شعبہ پر حاوی نظر آئے۔ انکا نام بڑے سے بڑے ریاستی عہدیدار کو ڈرانے دھمکانے مرعوب رکھنے کیلئے کافی تھا۔ جنرل پاشا کو کریڈٹ کہ ٹھکرایا ہوا، مایوس عمران خان زندہ کرنے کا عزم کیا۔ بین، اسی طرز پر جس پر شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بھٹو، الطاف حسین، نواز شریف وغیرہ ’’بطور ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان‘‘ تیار کیے۔ طریقہ کار نیا نہیں تھا، 50 ءکی دہائی میں ایجاد کیا گیا، طریقہ واردات آج تک روبہ عمل ہے۔ وطنی بد نصیبی کہ شیخ مجیب الرحمن، الطاف حسین اور عمران ٹیسٹ ٹیوب عفریت نکلے۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی رہی کہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی ہمارے استعمال میں ہیں جبکہ تینوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے زیر استعمال رکھا۔یادش بخیر، عمران خان سیاست میں آنے سے پہلے ورلڈ کپ، شوکت خانم، سحر انگیز مقبولیت، کرشماتی شخصیت بہت کچھ اپنے کھاتے میں ڈال چکا تھا۔ اگرچہ بین الاقوامی سطح پر دھاک بیٹھ چکی تھی۔ پاکستانی قوم نے موصوف کو سیاست کیلئے کبھی موزوں نہ سمجھا۔ جب 1997ءاور 2002ءکا الیکشن لڑا، بد ترین شکست سے دوچار رہا۔ پاشا، ظہیر اسلام، فیض حمید نے جب ٹھانی، تو اِس مردہ گھوڑے میں جان پڑ گئی۔ ’’پیشکش عمران‘‘، اسٹیبلشمنٹ کا مملکت کیخلاف گھناؤنا وارثابت ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے صرف یہ ثابت کرنا تھا ’’ہم جسے چاہیں بادشاہ بنا سکتے ہیں، جس سے چاہیں بادشاہت چھین سکتے ہیں ۔ ہم جسکو چاہیں عزت دیں ، جسکو چاہے ذلت سے دوچار رکھیں‘‘۔

کالم کے آخر میں حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ آج اسٹیبلشمنٹ الجھن میں، گنجلک سیاست کی گتھیاں کیسے سلجھائے، اصل ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ہدایتکار، اداکار آج تماشائی، مملکت کا تماشہ دیکھ رہے ہونگے، یہ جانتے ہوئے مزے میں کہ بڑی مشکل سے انکی الجھائی گتھیاں، اب کسی سے سلجھنے کی نہیں ہیں۔ مملکت دلدل میں دھنس چکی ہے، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی ارادہ بھی ہے؟ میری مایوسی کہ ’’جو نظر آتا ہے لب پر آ سکتا نہیں‘‘۔ آج جن جن مدوں میں رات دن ایک ہے۔ ایک مد بھی ایسی نہیں کہ وطن کی فکر نظر آئے۔ ’’ادلے کا بدلہ‘‘، کا ایک لامتناہی سلسلہ، ایک عرصہ دراز سے طاقتوروں کی پہلی ترجیح ہے‘‘۔ پروجیکٹ عمران خان ’’2011 ءکا لگایا پودا، بڑی آبیاری کے بعد 2018 میں تناور درخت بن چکا ہے۔ بدقسمتی! درخت کا پھل زہر ملا نکلا کہ زہر آلود بیج بویا گیا، میٹھا پھل کیونکر دستیاب ہوتا؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پکی پکائی تیار فصل کی فقط کٹائی کرنی ہے۔