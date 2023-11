گجرات ( مانیٹرنگ ڈیسک ) بھارتی کوسٹ گارڈز نے 13 پاکستانی ماہی گیروں کو کشتی سمیت گرفتار کر لیا۔فشر فوک فورم کے مطابق نظر کرم نامی لانچ 19 نومبر کو کراچی سے شکار کے لیے روانہ ہوئی تھی۔"جنگ " کے مطابق فشر فوک فورم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار پاکستانی ماہی گیروں کو بھارت کے علاقے اوکھا بندر لے جایا گیا ہے۔

In a swift #operation, @IndiaCoastGuard Ship Arinjay apprehended #Pakistani boat Naz-Re-Karam with 13 crew on 21 #November 2023



⛴️ was found #fishing near IMBL in #Indian waters#Pakistani ⛴️ brought to Okha for thorough rummaging & Joint #investigation @giridhararamane pic.twitter.com/7rm3AXVTpl