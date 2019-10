جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والے ہدایتکار جامی کے حق میں میشا شفیع بھی میدان میں آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )گلوکارہ میشا شفیع جنسی ہراسانی کے معاملے پر فلمساز و ہدایتکار جامی کی حمایت میں سامنے آگئیں۔ان کا کہنا ہے کہ میں آپ پر یقین کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں،لوگ جنسی زیادتی کے متاثرین کی محتاط حمایت کرنے والوں پر طنز کے وار کرتے ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر میشا شفیع نے کہا کہ آپ لوگ حقیقی تبدیلی نہیں چاہتے، بلکہ آپ صرف پریشان ہونے کی اداکاری کرسکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ اپنی سہولت کے مطابق اس وقت تک مذمت کرسکتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے، آپ کو بس اتنی ہی تکلیف گوارا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ جو کوئی آپ کو آئینے میں آپ کا مکروہ چہرہ دکھاتا ہے، آپ اس پر خنجر تان لیتے ہیں۔

That’s all the pain you’re willing to take. That’s all the effort you’re ready to make.

You’re gluttons feeding on too many lies

and then vomiting bile that smells of fake.

And when you sit long enough on a pile of shit,

Guess what? You start smelling like it.