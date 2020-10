اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ(ن) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے وزیراعظم عمران خان کے انٹرویو پر ردعمل میں کہا کہ وطن عزیز میں بڑی ڈبہ فلمیں ریلیز ہوئی ہیں مگر"تبدیلی"جتنی ڈبہ فلم کاکوئی مقابلہ نہیں،سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم اور اور صدر دونوں کا عہدوں پہ رہنے کا جواز ختم ہو گیا، نیازی اور علوی پہ آئین کے آرٹیکل 6 کی کاروائی لازم ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلگنگ ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹس میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وطن عزیز میں بڑی ڈبہ فلمیں ریلیز ہوئی ہیں مگر"تبدیلی"جتنی ڈبہ فلم کاکوئی مقابلہ نہیں، سکرپٹ فلاپ،ڈائیلاگ گھٹیا،ہیرو 2نمبر،خالی بھڑکاں،سکرپٹ تے کاسٹ بدلو نہیں تے عوام نے سینما نوں آگ لادینی جے۔انہوں نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم اور اور صدر دونوں کا عہدوں پہ رہنے کا جواز ختم ہو گیا ہے، استعفیٰ دیں اور ثابت کریں کہ کوئی شرم و حیا ہے۔اپنے تیسرے ٹویٹ میں خواجہ آصف نے نجی ٹی وی پر عمران خان کے انٹرویو کا ٹکر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ"نیازی صاحب آپ نے اپنی پارٹی کے لوگو ں کو کہنا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ، لگدا ہون تواڈا اعتبار پارٹی وچ وی کوئی نہیں کر دا۔۔فارغ او تسی۔

خواجہ محمد آصف نے وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو میں کہے گئے اس فقرے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ "بیرون ملک پاکستانی مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں" پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "آپ پہ اعتماد ہےاس لۓ نیازی صاحب آپ کے اقتدار کے آنے کے باوجود کو ئی پاکستان نہیں آیا. آپ نے پاکستان میں رہنے والوں کی روزی چھین لی ہے، بیرون ملک رہنے والے پاکستانی آپ پہ اعتماد کر کے رل گۓ ہوتے. آپ نے ان کو بھی یہی کہناتھا.. "آپ نے بس گھبرانا نہیں"۔خواجہ آصف نے قاضیٰ فائز عیسیٰ ریفرنس کے تفصیلی فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "نیازی اور علوی پہ آئین کےآرٹیکل 6 کی کاروائی لازم ہے، یحیی آفریدی صاحب کا یہ نوٹ کافی ہے ۔ تو نے میرے پہ آرٹیکل 6 کی کاروائی کے لئے کابینہ سے منظوری لی تھی۔ وَاللّہ خیر الماکرین اور بشیر میمن صاحب کا اللہ بھلا کرے۔ اب بتا تیرا کیا بنے گا کالیا"۔

Failures make people desperate, and here we have an abject failure.

