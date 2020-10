پاکستانی تائیکوانڈو سٹار ماہم آفتاب 26 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی تائیکوانڈو سٹار اور انٹرنیشنل چیمپین ماہم آفتاب برین ٹیومر کے باعث 26 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔

اِنّا لِلّٰهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن

Pakistan's taekwondo star, Maham aftab died today at 10:00 am due to brain tumor. She fought against this disease for up-to two months.

May Allah have mercy upon her soul and grant him the highest rank in Jannah.. pic.twitter.com/CNUijsqG3P