کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کے جلسے میں شرکت کیلئے پاکستان مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز کوئٹہ پہنچ گئیں۔کوئٹہ آمد کے موقع پر مریم نواز مسلم لیگ ن میں شامل ہونے والے جعفر خان مندو خیل کے گھر پہنچیں جہاں انہوں نے مریم نواز کو خوبصورت قمیض اور چادر تحفے میں دی جسے اوڑھ کر مریم نواز نے تصویر بھی بنوائی۔واضح رہے کہ جعفر خان مندو خیل نے مسلم لیگ ق کو چھوڑ کر مسلم لیگ ن میں شمولیت اختیار کی ہے۔

