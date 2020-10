مسلح افواج کااقوام متحدہ کے75ویں یوم تاسیس پرنیک خواہشات کااظہار

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلح افواج کااقوام متحدہ کی75ویں یوم تاسیس پرنیک خواہشات کااظہارکیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عالمی امن کے لیے 158پاکستان امن مشن کے اہلکارشہید ہوئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اقوام متحدہ کی 75ویں یوم تاسیس پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان نے دنیابھرکے28ممالک میں2لاکھ سے زائدافواج کے ہمراہ46مشترکہ مِشنزمیں حصہ لیا،یواین امن مشنزمیں157جوانوں اور24افسران نے اپنی جانوں کانذرانہ پیش کیا۔ عالمی امن کے لیے 158پاکستان امن مشن کے اہلکارشہید ہوئے۔

خیال رہے افواج پاکستان کی اقوام متحدہ کے ساتھ امن کے حوالے سے خدمات سرانجام دینے کی طویل تاریخ ہے۔پاکستان نے30ستمبر1947کواقوامِ متحدہ کےامن مشن میں شمولیت اختیارکی۔پاکستان کااقوامِ متحدہ کے امن مشن کاآغاز1960میں ہوا۔1960میں پاکستان نے کانگومیں اقوامِ متحدہ کے آپریشنزمیں اپناپہلا دستہ تعینات کیا۔پاکستان نے دنیابھرکے28ممالک میں2لاکھ سے زائدافواج کے ہمراہ46مشترکہ مِشنزمیں حصہ لیا۔رواں سال نائیک نعیم رضاشہیدکواقوام متحدہ کاخصوصی میڈل عطاکیاگیا۔اقوام متحدہ کی قیادت نے عالمی سطح پرپاکستان کی پرامن فوج کی کارکردگی کوتسلیم کیا۔پاکستانی خواتین بھی اقوامِ متحدہ امن مشن کانگومیں امن کے لیے سرگرم عمل ہیں۔امریکی نائب معاون وزیرخارجہ بھی پاکستانی خواتین سے متاثرہوئے بغیرنہ رہ سکے۔

ترجمان پاک فوج نے اقوام متحدہ کے یوم تاسیس پر پاک فوج کے کارناموں پرڈاکومینٹری بھی شیئر کی۔ خیال رہے آج اقوام متحدہ اپنا 75واں یوم تاسیس منا رہاہے۔

Pakistan Armed Forces extend best wishes to @UN on its 75th anniversary. Pakistan has contributed over 200,000 troops in 46 UN Missions in 28 countries. 158 Pakistani Peace Keepers sacrificed their lives for global peace. #UNDay#UN75thAnniversary pic.twitter.com/G5rVhwEa6F