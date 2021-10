ٹی 20 ورلڈ کپ کیلئے پی سی بی نے شاہد آفریدی خوبصورت تحفہ دیدیا، تصاویر شیئر

کراچی (ویب ڈیسک) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کو ایک خوبصورت تحفہ بھیجا ہے۔

ٹوئٹر پر قومی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی کی جانب سے تصویر کے ہمراہ ٹوئٹ کرتے ہوئے مداحوں کو پی سی بی کی جانب سے موصول ہونے والے تحفے سے متعلق اطلاع دی گئی۔

شیئر کی گئی تصویروں میں آفریدی کو اپنی 10 نمبر شرٹ پہنے دیکھا جا سکتا ہے، آفریدی نے اپنی ٹوئٹ میں شرٹ موصول ہونے پر پی سی بی کا شکریہ ادا کیا۔

شاہد آفریدی نے مزید لکھا کہ میں اس شرٹ کو آج ہونے والے میچ میں پہنوں گا۔

Thank you for this lovely gift: https://t.co/o8Ngi3q4SP I'll be wearing this tomorrow for my team Pakistan ???? ???????? #WeHaveWeWill pic.twitter.com/CxY64GCjLX