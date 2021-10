ٹی 20 ورلڈ کپ ، پاک بھارت میچ کیلئے چاچا کرکٹ کی دلی خواہش پوری ہوگئی

ابوظہبی (ویب ڈیسک) چاچا کرکٹ کی دلی خواہش پوری ہوگئی اور انہیں بالآخر پاک بھارت میچ کا ٹکٹ مل گیا، انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے منیجر منصور رانا نے خصوصی ٹکٹ دیا۔

چاچا کرکٹ نے ہفتے کو سوشل میڈیا پر شکوہ کیا تھا کہ دبئی پہنچنے کے باوجود وہ ٹکٹ سے محروم ہیں تاہم پی سی بی کی جانب سے انہیں ٹکٹ فراہم کردیا گیا ہے۔یادرہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے منیجر منصور رانا اس سے قبل انگلینڈ میں بابر اعظم کے دلدادہ ایک خصوصی بچےکو بھی میچ کا ٹکٹ دے چکے ہیں۔چاچا کرکٹ نے ٹوئٹر پر منصور رانا اور دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ کے حکام سے تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔

Special thanks to Team Manager @mansoorrana205 Media Manager @IbrahimBadees, Deputy Consulate General @PakinDubai_ for reaching out to me for the #PakVsInd match ticket. Insha Allah will cheer the #BoysInGreen from the stands. Thank you everyone for your love #PakistanZindabad https://t.co/yJBCv1jt8x