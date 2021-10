کیا آپ تیار ہیں ؟، پاکستان میں موجود برطانوی ہائی کمشنر کا بھارت میں موجود برطانوی ہائی کمشنر کیلئے ٹویٹ 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاک بھارت کرکٹ میچ کے دیوانے صرف ان دونوں ملکوں کے عوام ہی نہیں بلکہ پاکستان میں موجود برطانئی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر اور بھارت میں موجود برطانوی ہائی کمشنر ایلکس الیز بھی ہیں ۔

ٹی 20ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور روایتی حریف بھارت میدان میں اتریں گے ، پاکستان میں موجود برطانوی ہائی کمشنر نے بھارت میں موجود برطانوی ہائی کمشنر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ ایلکس الیز کیا آپ مہا مقابلے کیلئے تیار ہیں ، مجھے یقین ہے کہ پاک بھارت ٹاکرا ٹی 20ورلڈ کپ کے شائقین کیلئے ایک زبردست مقابلہ ہوگا۔

Ready for Cricket ka Maha Muqabla @AlexWEllis ? I am sure #PakVsInd is going to be a great game for all the fans across the ???? #ICCT20WorldCup ???????? ????????