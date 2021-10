پاک بھارت ٹاکرے میں وقفے کے دوران محمد رضوان بیٹنگ چھوڑ کر نماز ادا کرنے لگے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے بھارتی ٹیم کے خلاف بیٹنگ کے دوران ہی نماز ادا کی۔

محمد رضوان کی نماز ادا کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں انکو پانی کے وقفے کے دوران نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔محمد رضوان اب تک بھارت کے خلاف 30گیندوں پر 35 رنز بناچکے ہیں۔انہوں نے آج 100 کیچر کا ہدف بھی مکمل کیا تھا۔

Aik hi dil hai bhai @iMRizwanPak kitni baar jito gaye.... (shared by a friend live from the stadium) #rizwan #PakvsIndia #PakVsInd #IndiaVsPak #TeamPakistan pic.twitter.com/s5eAaSxpiI