انقلاب سے بچنے کا بہتر نسخہ ہے کہ دولت کی تقسیم منصفانہ ہو

تحریر: ظفر سپل

قسط:11

رشوت خوری کسی بھی دور میں پسندیدہ چیز نہیں رہی اور نہ اس دور میں تھی، مگران دنوں اس کو تحائف کی صورت میں اس قدر ناپسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فرانسس بیکن نے بھی الزامات کی سچائی کو تسلیم کیا مگر یہ عذر اختیار کیا کہ یہ تحائف اس کے فیصلوں پر کبھی اثرانداز نہیں ہوئے اور جب پارلیمانی کمیٹی کے نمائندے لگائے گئے الزامات پر اس کا ردعمل جاننے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس نے کسی قدر فریب کاری کا رویہ اپناتے ہوئے کہا کہ ”میں اپنا حساب کتاب اور جواب اعلیٰ تر عدالت میں پیش کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔“ ظاہر ہے، کوئی بھی اس بات سے مطمئن ہونے والا نہ تھا۔ آخرکار اسے ہارماننا پڑی۔ اسے جرمانے، لندن ٹاور میں قید اور ہمیشہ کے لیے سرکاری عہدوں سے نااہلی کی سزا سنائی گئی۔

خیر، بادشاہ نے کمالِ مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر عائد کردہ جرمانہ معاف کر دیا اور اسے قید سے بھی صرف 2 دن بعد رہائی مل گئی مگر یہ سب چیزیں اس کے غرور نفس کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہیں۔ اس نے کہا:

”گزشتہ 50 سال میں انگلستان میں مجھ ایسا منصف نہیں ہوا لیکن پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ایسا منصفانہ ہے کہ گزشتہ 200 سالوںمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔“

وہ بہت پہلے ہی اس بات کا اظہار کر چکا تھا کہ ”فلسفے کے بغیر میں زندہ نہیں رہنا چاہتا“ اور ”میں ادبی زندگی کے لیے موزوں ہوں مگر تقدیر مجھے میری سیرت و کردار کے خلاف عملی زندگی کی طرف گھسیٹے لیے جا رہی ہے۔“ اب اور خصوصاً اس معاملے کے خاتمے کے بعد اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا تھا کہ وہ تصنیف و تالیف میں مصروف ہو جائے اور فلسفے اور سائنس کی خدمت کرے، سو اس نے زندگی کے باقی 5 سال اسی سرگرم مصروفیت میں گزارے۔

سب سے پہلے ہمیں اس کی کتاب ”مضامین“ (Essays) کا ذکر کرنا چاہیے، جس میں بیان کردہ چندمنفرد خیالات کا مطالعہ یقینا لطف دے گا:

٭ کچھ کتابیں چکھی جاتی ہیں، کچھ اس لائق ہوتی ہیں کہ نگل لی جائیں اور کچھ چبا چبا کے کھائی جاتی ہیں اور ہضم کی جاتی ہیں۔

٭ دیانتداری کے ساتھ کچھ فریب بھی ملا ہونا چاہیے۔ دیکھیے خالص لیکن نرم دھات دوسری کم تر دھات سے مل کر ہی مضبوط ہوتی ہے۔

٭ تھوڑا سا فلسفہ الحادپیدا کرتا ہے، لیکن اس کا عمیق مطالعہ مذہب کی طرف مائل کرتا ہے۔

٭ بادشاہت حکومت کی بہترین شکل ہے۔

٭ انقلاب سے بچنے کا بہتر نسخہ یہ ہے کہ دولت کی تقسیم منصفانہ ہو۔

ایک نہایت بیش قیمت مقولہ ہم اکثر دہراتے ہیں…”علم قوت ہے“ (Knowledge is power) یہ مقولہ فرانسس بیکن کا ہے جو اس کی سب سے اہم کتاب ”علم کی ترقی“ (The Advancement of Learning) میں درج ہے۔ اسی کتاب میں وہ اپنے استقرائی سائنسی طریقہ کار (Inductive Scientific Method) پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سائنسی دریافتوں اور تجربات سے انسان کائنات کی قوتوںپر غلبہ پا سکتا ہے۔ اسی کتاب میں اس نے ”دوہری سچائی“ (Double Truth)کا نظریہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ ایک راسخ الاعقیدہ مذہبی تھا مگر اس نے کہا کہ مذہب میں سچائی تک پہنچنے کا راستہ الہام ہے جبکہ فلسفے میں یہ منزل عقل کے ذریعے سر کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دینیات کو فلسفے سے علیٰحدہ رکھا جائے اور انہیں مخلوط نہ ہونے دیا جائے۔

سائنس سے محبت کے باوجود سائنس میں تجرباتی طریقہ کار پر اصرار نے اسے کوپرنیکس کے نظریئے کو رد کرنے پر مجبور کر دیا کیونکہ کوپر نیکس نے اس کے لیے تجرباتی دلیل پیش نہیں کی تھی۔ ہاروے جو دوران خون کے نظریئے کا خالق ہے، اس کا معالج بھی تھا، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہاروے کے کام سے واقف نہ تھا لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہاروے کی کتاب فرانسس بیکن کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ ہاروے خود فرانسس بیکن کے بارے میں کوئی عمدہ رائے نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ایک بار کہا:

”بیکن فلسفہ بھی لارڈ چانسلر بن کر لکھتا ہے۔“

مگر ان تمام معاملات کے باوجود اس سائنسی رویئے اور طریقہ کار کو نظرانداز کرنا ناممکن ہے جس کی ابتداءاس نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1663ءمیں دنیا کے سائنسدانوں کی عظیم ترین مجلس رائل سوسائٹی (Royal Society) کی بنیاد رکھی گئی تو بیکن اور اس کے خیالات کو اس سوسائٹی کی اساس قرار دیا گیا۔ اسی طرح جب فرانسیسی روشن خیالوں نے ”انسائیکلوپیڈیا“ (Encyclopedia) کے نام سے علمی معلومات اور کارناموں کا شاہکار مرتب کیا تو دیباچے میں اس کے ایک مرتب نے لکھا:

”اگر ہم کامیاب ہوئے تو اس کا سہرا بیکن کے سر بندھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آرٹ کا وجود تھا اور نہ علم کا، اس وقت اس عظیم المرتبت فلسفی نے یہ تجویز پیش کی کہ علوم و فنون کی ایک عمومی لغت مدون کی جانا چاہیے۔“(جاری ہے )

