بیرون ملک کام کی تلاش میں جانے والوں کو اس ملک کے بارے مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیے، ماجدہ خانم

دبئی (طاہر منیر طاہر) بیرون ملک کام کی تلاش کے سلسلہ میں آنے والوں کو آنے سے پہلے اپنے ہی ملک میں رہ کر ہوم ورک کرنا چاہیے- انٹرنیٹ کا مثبت فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کے بارے مکمل معلومات حاصل کریں،مطلوبہ جاب کے حصول کے بارے انٹرنیٹ پر اس ملک کی بڑی بڑی کمپنیوں سے رابطہ کریں، اپنا CV اپ ڈیٹ رکھیں اور انٹرویو کی مکمل تیاری کر کے جائیں تا کہ کامیابی آپ کا مقدر ہو-

ان خیالات کا اظہار(Win Your Dream Job in the UAE) کی مصنفہ ماجدہ خانم نے صحافت, انسانی حقوق اور سماجی ترقی میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے عبدالشکور مرزا کو شارجہ میں اپنی کتاب پیش کرتے ھوئے کیا- عبدالشکور مرزا نے کتاب کے بارے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ گلف اور مڈل ایسٹ میں حصول کام کے سلسلہ میں آنے والے امیدواروں کو اس مفید کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تا کہ وہ اپنی تعلیم کے مطابق اپنی پسند کا جاب حاصل کر سکیں- عبدالشکور مرزا نے اس قدر معلوماتی کتاب کی تصنیف پر ماجدہ خانم کی کوشش کو سراہا ہے-