پاک بھارت میچ میں متنازعے فیصلے کیخلاف ایک اور مضبوط آواز اٹھ گئی

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ کپ ٹی 20 کے اہم میچ میں بھارت نے کو شکست دیدی ، شکست کی بات پرانی ہو چکی ، قومی ٹیم بھی جیت کو بھول کر آئندہ میچز کی تیاری میں مگن ہے لیکن امپائرز کے متنازعہ فیصلوں پر آوازیں اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے ۔

سابق کیوی آل راؤنڈر گرانٹ ایلیٹ بھی امپائروں کے فیصلے سے ناخوش نظر آئے اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نو بال پر بولڈ ہونے اور 3 رنز بننے پر سوال اٹھا دیا۔

گرانٹ ایلیٹ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں محسوس کرتا ہوں ورلڈ کپ کے بعد یہ قانون تبدیل ہو جائے گا ، سب ہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ نو بال پر بولڈ ہونے والے کا رن لینے کا قانون تبدیل ہونا چاہئے ۔

Why do I feel like there will be a rule change post this World Cup? #bowledonafreehit #battersgame ???? #T20WC2022