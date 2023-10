پاکستان کی افغانستان کے خلاف میں شرمناک کارکردگی پر شاہد آفریدی بھی بول پڑے 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) افغانستان کے ہاتھوں پاکستان کی دردناک شکست پر قومی ٹیم کے سابق سٹار کھلاڑی شاہد آفریدی بھی خاموش نہ رہ سکے اور ٹویٹر پر بیان جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” میں نے پورا میچ دیکھا اور حقیقت یہ ہے کہ افغانستان یہ میچ جیتنے کا حقدار تھا “۔

I watched the whole game and truth be told Afghanistan deserved to win todays match #CWC2023