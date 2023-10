پاکستان کا غوری ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ 

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نے غوری ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کے دوران ویپن سسٹم کے تکنیکی اور آپریشنل پہلوؤں کا جائزہ لیاگیا،آرمی سٹریٹجک فورس کمانڈ کے کمانڈر نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کے دوران متعلقہ اداروں کے افسران، سائنسدان اور انجینئرز بھی موجود تھے،صدر ، نگران وزیراعظم ، عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباددی ہے۔

*ISPR*

*Rawalpindi, 24 October, 2023:*



Pakistan today successfully conducted Training Launch of Ghauri Weapon System aimed at testing the operational and technical readiness of Army Strategic Forces Command.



The launch was witnessed by Commander Army Strategic Force Command… pic.twitter.com/fCjR0i0gn3