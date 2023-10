سلمان اور کترینہ کی جوڑی کے ایک بار پھرسوشل میڈیا پر چرچے، فلم ’ٹائیگر 3‘ کے پہلے گانے کی پہلی جھلک جاری , ویڈیو دیکھیں

ممبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) بالی ووڈ کے" دبنگ خان" سلمان خان اور کترینہ کیف کی جوڑی کے ایک بار پھرسوشل میڈیا پر چرچے ہو رہے ہیں جس کی وجہ ان دونوں کی نئی فلم ’ٹائیگر 3‘ ہے۔ اس فلم کے پہلے گانے کی پہلی جھلک سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی ہے، معروف گلوکار اریجیت سنگھ کی آواز میں سلمان کے لیے گائے گئے گانے کو پریتم چکرورتی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔

مداحوں کو اس فلم کا شدت سے انتظار ہے ،بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سلمان خان اور کترینہ کیف کی نئی فلم ’ٹائیگر 3‘ کا پہلا گانا ’لیکے پربھو کا نام‘ مداحوں کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔سماجی رابطے کی سائٹ" ایکس" پر اداکار سلمان خان نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے گانے کا ٹیزر شیئر کیا اور لکھا " امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ گانا ضرور پسند آئے گا"۔

