لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ (ن)کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ الحمدللہ مسلم لیگ( ن) مضبوط اور متحد ہے۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں لکھا کہ مسلم لیگ(ن) ظلم وستم کے باوجود نوازشریف کی قیادت میں متحد ہے۔نوازشریف کو سزا سنانے اور قید کرنے کے بعد لگ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ رہے گی مگر اب مسلم لیگ( ن) کے قائد نوازشریف کی وطن واپسی کے بعد پارٹی اور زیادہ مضبوط ہوچکی ہے۔

Despite the worst ever victimisation for what seemed to be an eternity, & despite having been put through the mill, Alhamdolillah, the party stands united with ⁦@NawazSharifMNS⁩ more than ever before. A victory unheard of! pic.twitter.com/dtCUKmf2tw