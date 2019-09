سری لنکن کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی، مہمانوں کا استقبال دیکھ کر آپ کو بھی خوشی ہوگی سری لنکن کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی، مہمانوں کا استقبال دیکھ کر آپ کو بھی خوشی ...

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان کے ساتھ ون ڈے سیریز کھیلنے کیلئے کراچی پہنچ گئی ہے۔

سری لنکن کرکٹ ٹیم کے جناح انٹرنیشنل ایئر پورٹ پہنچنے پر پی سی بی حکام نے ان کا استقبال کیا جس کے بعد انہیں ہوٹل لے جایا گیا۔

روشنیوں کے شہر پہنچنے پر آفیشلز کی جانب سے مہمان ٹیم کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا اور تمام کھلاڑیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔

پاکستان اور سری لنکن کرکٹ ٹیمیں کراچی میں تین ون ڈے میچز کھیلیں گی جس کے بعد دونوں ٹیموں کے مابین 3 ٹی 20 میچز پر مشتمل سیریز لاہور میں کھیلی جائے گی۔

