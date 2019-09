’یہ شرمناک اور ناقابل معافی ہے کہ ۔۔۔‘ فردوس عاشق اعوان کے بعد شیریں مزاری بھی میدان میں آگئیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر کوئی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو یہ انتہائی شرمناک اور ناقابل معافی ہے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا زلزلے کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آیا تھا۔ اپنے ٹویٹ میں ڈاکٹر شیریں مزاری کا اشارہ فردوس عاشق اعوان کے بیان کی طرف ہوسکتا ہے لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ واضح نہیں کیا کہ ان کا یہ بیان کس سے متعلق ہے۔

وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ زلزلے کی خبر انتہائی بھیانک تھی، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور تباہی پر انتہائی افسوس ہے۔ ’ یہ شرمناک اور ناقابل معافی ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ایسے سانحے کے بارے میں غیر ذمہ داری دکھائے جس میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہوں۔‘

شیریں مزاری کا مزید کہنا تھا کہ اس زلزلے کے جھٹکے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی محسوس کیے گئے ہیں لیکن وہاں لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پارہے ہیں۔ ہماری دعائیں مقبوضہ اور آزاد جموں و کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔

This earthquake must have been felt in IOJK as well where families cannot even contact their loved ones. Prayers go to Kashmiris in AJK and iOJK.