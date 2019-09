شاداب خان نے زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے شاندار اعلان کر دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)زلزلے کے باعث آزاد کشمیر میں 19افراد جاں بحق اور 300زخمی ہو گئے ،پاک فوج اور سول ادارے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں ۔دکھ کی اس گھڑی میں شاداب خان نے زلزلہ متاثرین کے لیے شاندار اعلان کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے میچ کی فیس زلزلہ متاثرین کو دینے کا اعلان کرتا ہوں ۔ضرورت کی اس گھڑی میں سب متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کریں ۔

I pledge to donate all my match fees from the #PAKvSL series to the ppl affected by the #earthquake in Pakistan today. Let’s try to help our brothers and sisters in need.