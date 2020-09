ویزااور دراز کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کیلئے شراکت داری ویزااور دراز کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کیلئے شراکت داری

لاہور(پ ر)ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لئے عالمی لیڈر VISA اور دراز نے پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لئے شراکت داری کی ہے۔ ان کی طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری کے حوالے سے دراز پر VISA Mondays کا اجراء ہو گیا ہے جہاں صارفین ہر پیر کو اپنے ویزا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ادائیگی کرتے ہوئے ممتاز ای کامرس پلیٹ فارم پر خریداری کر کے 10 فیصد تک رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اقدام دراز پر خریداری کے دوران ڈیجیٹل ادائیگیوں کے حل کو اختیار کرنے کے حوالے سے صارفین کی حوصلہ افزائی کرے گا جو ایک آسان اور پائیدار تجربہ پیش کرتا ہے۔ قبل ازیں اس سال ویزا نے پاکستان میں دراز کے ساتھ ”Where You Shop Matters (WYSM)“ اقدام کا آغاز کیا۔ اس مہم کا مقصد ایک مرچنٹ پلیٹ فارم ویزا سمال بزنس حب تک رسائی فراہم کرتے ہوئے پاکستان میں COVID-19 وباء سے متاثر ہونے والے چھوٹے کاروباروں کی مدد کرنا اور انہیں بااختیار بنانا تھا۔

جو چھوٹے کاروبار شروع کرنے، چلانے اور انہیں ترقی دینے کے حوالے سے وسائل سے بھرپور ٹولز اور معلومات فراہم کرتا ہے۔ Where You Shop Matters وسطی اور مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ و افریقہ (CEMEA) کے خطے میں ویزا کی بڑی کوششوں کا حصہ ہے۔ دراز کے ساتھ WYSM کے حوالے سے ویزا نے اس بات کا بھی مظاہرہ کیا کہ کس طرح دراز کے آن لائن مارکیٹ پلیٹ فارم، لاجسٹکس انفراسٹرکچر اور ٹریننگ سپورٹ کے ذریعے پاکستان میں چھوٹے کاروباروں نے کامیابی حاصل کی۔ اس شراکت داری نے دراز پر پاکستان میں ویزا کارڈ ہولڈرز کو خریداری کرنے کی ترغیب دی جس میں 50 ہزار مارکیٹ پلیس سیلرز کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی ہے۔ دراز پاکستان کے ڈائریکٹر ڈیجیٹل پے منٹس سید ذیشان علی نے کہا کہ دراز تخلیقی جدت کے ذریعے پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے کے لئے پرعزم ہے۔ ہم نے ڈیجیٹل حل پیش کرنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور ویزا کے ساتھ اپنی طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری کے ذریعے COVID-19 وباء سے متاثر ہونے والے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو تعاون فراہم کیا ہے۔ دراز پر Visa Mondays پروگرام کے اجراء کے ساتھ ہم اپنے پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل ادائیگیوں کے تجربہ کیلئے صارفین کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ویزا کی طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے اور ہم ویزا کے ساتھ مل کر ڈیجیٹلائزیشن اور جدت کے ذریعے پاکستان کی معاشی صلاحیت کو فروغ دینے کے لئے اقدامات کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویزا کے پاکستان کے لئے کنٹری منیجر کامل خان نے کہا کہ دراز کے ساتھ ہماری طویل المدتی شراکت داری پاکستان میں جدید تجارت اور ادائیگوں میں جدتوں لانے کے حوالے سے ویزا کے عزم کا ثبوت ہے۔ جیسے کہ دنیا COVID-19 کے اثرات سے نمٹ رہی ہے، صارفین پہلے سے کہیں زیادہ آسان، محفوظ اور مفید ڈیجیٹل تجارت کے تجربات تلاش کر رہے ہیں۔ ویزا میں ہمارا مقصد ای کامرس کو چلانا اور بہتری و ترقی کے لئے ضروری ٹولز کے ساتھ مقامی تاجروں کو مدد فراہم کرنے کے علاوہ ویزا کے ساتھ آن لائن تجارت کو محفوظ بنانے کے بارے میں آبادی کو تعلیم دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایکو سسٹم میں بالخصوص مشکل وقت کے دوران تمام کاروباروں کی مدد کرنے اور Where You Shop Matters اور Visa Mondays جیسے اپنے اقدامات کے ذریعے انہیں بااختیار بنانے پر پختہ یقین رکھتے ہیں جس پر ہمیں دراز کے ساتھ شراکت داری پر خوشی ہے۔ دراز اور ویزا کو یقین ہے کہ ان کی شراکت داری پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرے گی اور ملک بھر میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو مدد فراہم کرے گی۔ آئندہ مہینوں کے دوران دونوں کمپنیاں ان مقاصد کے لئے مزید اقدامات متعارف کرانے کے لئے تیار ہیں۔