" 4 انچ 6 انچ سے بہتر ہے" عامر لیاقت حسین کا پاکستانیوں کو مشورہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت حسین نے پاکستانیوں کو مشورہ دیا ہے کہ 4 انچ 6 انچ سے بہتر ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں عامر لیاقت حسین نے ایک لائن میں کہا کہ "4 انچ 6 انچ سے زیادہ آرام دہ ہے"، انہوں نے ایک علیحدہ لائن میں پہلی لائن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ " فون زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہئیں۔" اگر عامر لیاقت کے ٹویٹ کی دونوں لائنوں کو ملا کر پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا " 4 انچ 6 انچ سے زیادہ آرام دہ ہے، موبائل فون زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہئیں۔"

اب انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کہی ہے اس بارے میں تو وہی بہتر وضاحت کرسکتے ہیں لیکن ایک وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ زیادہ بڑا فون جیب میں رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، بالخصوص شلوار قمیض پہننے والے افراد کو بڑے موبائل فون سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات موبائل جیب سے نکل کر گر بھی جاتا ہے۔ پینٹ بالخصوص جینز پہننے والے افراد کو بھی اکثر اوقات بڑا موبائل فون ہاتھ میں ہی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جیب میں رکھنے سے اکثر سکرین کریک ہوجاتی ہے۔

عامر لیاقت حسین کی اس ٹویٹ کے جواب میں پاکستانیوں کی جانب سے "ملے جلے" رد عمل کا اظہار کیا جارہا ہے، ہم اس بحث میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔

4 inch is more comfortable than 6 inch.

Phones should not be too big.????