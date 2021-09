کیا آپ سرجری کرانے والی بالی ووڈ کی اس معروف اداکارہ کو پہچان سکتے ہیں؟ 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کی معروف اداکارہ رکول پریت سنگھ کی نئی سیلفی نے مداحوں کو حیرت میں مبتلا کردیا۔

رکول پریت سنگھ نے انسٹاگرام پر اپنی ایک سیلفی شیئر کی ہے جس میں انہیں پہچاننا تقریباً ناممکن ہے۔ ان کی یہ سیلفی آنے کے بعد مداحوں نے کہنا شروع کردیا ہے کہ انہوں نے بھی سرجری کرالی۔

ایک شخص نے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ ’ یہ کیا انہوں نے بھی سرجری کروالی یار، یہ بالی ووڈ والوں کو ہو کیا گیا ہے، اچھے بھلے چہرے کی واٹ لگا دیتے ہیں۔‘

فلمی نقاد کمال راشد خان نے کہا کہ اداکارہ رکول پریت سنگھ بہت خوبصورت تھیں تو پھر انہیں سرجری کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکیاں اپنے حسن کو کیوں برباد کرلیتی ہیں۔

Actress #RakulPreet was so beautiful, then what was need of surgery? I can’t understand, why these girls do spoil their beauty. pic.twitter.com/MoHHfUFrao