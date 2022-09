شادی کا کیا پلان ہے؟اب غیر ملکی بھی بلاول بھٹو سے سوال کرنے لگے

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر غیر ملکی صحافی نے بھی شادی کے بارے میں سوال کیا ہے ۔

عرب نیوز نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک صحافی نے بڑے تجسس سے سوال کہ میرے پاکستانی دوست پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا شادی کا کوئی ارادہ ہے ؟بلاول بھٹو زرداری نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا کہ "بالکل، میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے"، صحافی نے دوبارہ سوال کیا کہ کب تک جس پر بلاول بھٹو بنا جواب دیئے مسکراتے ہوئے چل دیئے ۔

#WATCH: "I have plans to marry," #Pakistan FM Bilawal Bhutto-Zardari tells Arab News on the sidelines of #UNGA.

