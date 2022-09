شاہین شاہ آفریدی نے انجری سے نجات حاصل کر لی، بولنگ کا آغاز کر دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے گھٹنے کی انجری سے نجات حاصل کرنے کے بعد بولنگ کا آغاز کر دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی سپیڈ سٹار کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر اپنے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں انہیں بولنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ، شاہین شاہ آفریدی نے ساتھ میں لکھا کہ "آپ کی کامیابی اللہ کیساتھ جڑی ہے نہ کہ آپ کے دماغ کیساتھ "۔

Your success belongs to Allah,not your mindset. pic.twitter.com/RP8l7RTMcZ